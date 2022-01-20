Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
Назарбаєв та імперія Путіна
Назарбаєв та імперія Путіна
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
ГоловнаСпорт

Шевченко більше не є фаворитом у боротьбі за посаду головного тренера збірної Польщі через свої фінансові амбіції, - ЗМІ

Український фахівець запросив €3 млн на рік.

Шевченко більше не є фаворитом у боротьбі за посаду головного тренера збірної Польщі через свої фінансові амбіції, - ЗМІ
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

Колишній наставник збірної України та італійської "Дженої" Андрій Шевченко навряд чи очолить збірну Польщі, повідомляє Sport.pl.

За інсайдерською інформацією, Польська футбольна асоціація відмовилася від подальших контактів з українським фахівцем, почувши запити Шевченка щодо зарплати у розмірі 3 млн. євро на рік.

Попередній головний тренер збірної Польщі, Паулу Соуза, який розірвав контракт минулого місяця заради клубної кар'єри, заробляв близько 850 тисяч євро на рік.

Нагадаємо, вже в березні "білим орлам" належить зіграти матч плей-оф Чемпіонату світу-2022 проти Росії.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також