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"Динамо" нарешті забило в Лізі чемпіонів, але знову програло

Кияни провели останній домашній матч у цьому турнірі.

"Динамо" нарешті забило в Лізі чемпіонів, але знову програло
Мірча Луческу може пред'являти претензії лише до своїх підлеглих
Фото: EPA/UPG

У рамках стартового матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" на "Олімпійському" приймало "Баварію" і знову поступилося - 1:2.

У першому таймі гості зусиллями Роберта Левандовскі (14-та хвилина) та Кінгслі Комана (42) забезпечили собі комфортну перевагу – 0:2.

У другому таймі вальяжність футболістів "Баварії" була покарано. На 70-й хвилині кияни зуміли до мінімуму скоротити своє відставання в рахунку - автором першого голу "Динамо" в цьому розіграші ЛЧ став Денис Гармаш, який вийшов на заміну в другому таймі - 1:2.

Зазнавши четвертої поразки поспіль у групі Е, підопічні Мірчі Луческу попрощалися з шансами вийти у плей-оф, а якщо трохи пізніше у матчі "Барселона" – "Бенфіка" португальський клуб зачепить хоча б нічию, то кияни розпрощаються і з мріями на євровесну.

У свою чергу, "Баварія" достроково посіла перше місце у групі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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