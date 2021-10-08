Половина бейсбольною збірної Куби втекли під час молодіжного чемпіонату світу

12 з 24-х гравців кубинської бейсбольної команди, що брала участь у III молодіжному чемпіонаті світу (U-23) в Мексиці, втекли з зосередження своєї команди, повідомляє латиноамериканський ресурс semana.com.

При цьому, Кубинська федерація бейсболу (FCB) підтвердила втечу гравців.

За словами офіційних осіб, це наймасовіша втеча спортсменів з Куби.

До цього негативний рекорд з масової втечі кубинських бейсболістів був встановлений в 1996 році, коли 5 гравців з команди Industriales покинули команду на клубному Кубку світу, який також проходив у Мексиці.

Офіційні особи країни назвали "мерзенними" дії гравців під час молодіжного чемпіонату світу.

Відзначимо, що кубинські бейсболісти є найбільш затребуваними в професійній Вищій бейсбольній лізі (MLB).

Нагадаємо, в грудні 2018 року, між Кубинської федерацією бейсболу і MLB було підписано угоду, за якою бейсболістам острова дозволялося грати в MLB без необхідності залишати свою країну.

Проте ця угода була заблокована адміністрацією експрезидента США Дональда Трампа.

Додамо, що кубинська молодіжка в усіченому складі зайняла на минулому чемпіонаті 4-е місце.