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Половина бейсбольною збірної Куби втекли під час молодіжного чемпіонату світу

Кубинський уряд першоджерелом втечі назвало рішення колишнього президента США Дональда Трампа скасувати угоду, яке кубинці досягли з Вищою бейсбольною лігою.

Половина бейсбольною збірної Куби втекли під час молодіжного чемпіонату світу
Фото: semana.com

12 з 24-х гравців кубинської бейсбольної команди, що брала участь у III молодіжному чемпіонаті світу (U-23) в Мексиці, втекли з зосередження своєї команди, повідомляє латиноамериканський ресурс semana.com.

При цьому, Кубинська федерація бейсболу (FCB) підтвердила втечу гравців.

За словами офіційних осіб, це наймасовіша втеча спортсменів з Куби.

До цього негативний рекорд з масової втечі кубинських бейсболістів був встановлений в 1996 році, коли 5 гравців з команди Industriales покинули команду на клубному Кубку світу, який також проходив у Мексиці.

Офіційні особи країни назвали "мерзенними" дії гравців під час молодіжного чемпіонату світу.

Відзначимо, що кубинські бейсболісти є найбільш затребуваними в професійній Вищій бейсбольній лізі (MLB).

Нагадаємо, в грудні 2018 року, між Кубинської федерацією бейсболу і MLB було підписано угоду, за якою бейсболістам острова дозволялося грати в MLB без необхідності залишати свою країну.

Проте ця угода була заблокована адміністрацією експрезидента США Дональда Трампа.

Додамо, що кубинська молодіжка в усіченому складі зайняла на минулому чемпіонаті 4-е місце.

Григорій МухінГригорій Мухін
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