УЄФА не буде на прес-конференціях ставити пляшки Heineken перед гравцями-мусульманами

Організатори Євро-2020 прийняли рішення не ставити пляшки безалкогольного пива Heineken перед мусульманськими гравцями після того, як на післяматчевій пресконференції Поль Погба прибрав зі столу напій офіційного спонсора турніру.

Тепер команди, гравців і тренерів будуть заздалегідь питати, чи не будуть вони заперечувати проти використання пляшок цієї пивоварні з релігійних причин на пресконференціях, повідомляє Marca.

При цьому уточнюється, що незважаючи на нові правила, європейський керівний футбольний орган ясно дав зрозуміти, що існує різниця між відмовою від алкогольних напоїв з релігійних причин і відмовою від газованих напоїв через особистого підходу до здоров'я та фітнесу, як це продемонстрував Кріштіану Роналду, демонстративно відсунувши пляшки з Coca Cola і вказавши на пляшки з мінеральною водою.