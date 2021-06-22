"Барселона" знайшла оригінальний спосіб обійти фінансовий fair play

Президент "Барселони" Жоан Лапорта поділився планами каталонського клубу на літнє трансферне вікно.

"Ми придумаємо схему під фінансовий фейр-плей. У нас ще з'являться новачки, але це не будуть звичайні трансфери - ми проведемо численні обміни з іншими клубами, чиї гравці нас цікавлять", - наводить слова Лапорти журналіст Альфредо Мартінес в своєму twitter.

Laporta”Encontraremos la fórmula del Fair play financiero. Habrán más entradas de jugadores. No con un transfer normal . Haremos muchos trueques con otros clubes donde hay muchos jugadores que nos pueden interesar” — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) June 16, 2021

Нагадаємо, в це трансферне вікно "Барселона" вже посилилася аргентинським нападаючим Серхіо Агуеро, у якого закінчився контракт з "Манчестером Сіті".

За інформацією ЗМІ, найближчим часом до команди повинен приєднатися форвард "Ліона" Мемфіс Депай.

У минулому сезоні "Барселона" не завоювала жодного титулу, зайнявши лише третє місце в турнірній таблиці іспанської Прімери, поступившись мадридським "Атлетіко" і "Реалу".