Тренерський штаб Шевченко перед Євро-2020 поповнився ще одним італійцем

Луїджі Ночентіні увійшов до тренерського штабу збірної України, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Італієць став тренером-аналітиком в команді Андрія Шевченка. При цьому УАФ не стала розголошувати умови контракту 32-річного фахівця.

В обов'язки Ночентіні входитимуть збір інформації про кандидатів в національну та молодіжну збірні, а також координація підготовки всіх юнацьких збірних України.

У минулому році Ночентіні працював у тренерському штабі Дмитра Михайленка в "Дніпрі-1". До переїзду в Україну італієць входив в тренерський штаб Мауріціо Сарри в "Емполі" і "Наполі", а також працював у скаутській системі "Реала".