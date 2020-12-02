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Дива не сталося: "Динамо" знову всуху поступилося "Ювентусу"

Вирішальний матч через тиждень.

Дива не сталося: "Динамо" знову всуху поступилося "Ювентусу"
"Ювентус"
Фото: EPA/UPG

У Турині в рамках передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Ювентус" приймав "Динамо" і здобув перемогу 3:0.

У першому таймі відчутною ігровою і особливо територіальною перевагою володіли господарі. Однак великої кількості небезпечних моментів біля воріт Георгія Бущана не спостерігалося.

В середині тайму навіс з лівого флангу втілив у гол Федеріко К'єза - 1:0. Так на 31-й хвилині Кріштіану Роналду зобов'язаний був забивати, але м'яч після його удару прийняла поперечина.

У свою чергу, у гостей був забійний момент, коли на 41-й хвилині Беньямін Вербич виявився абсолютно один у штрафному майданчику і скинув грудьми м'яч на Віктора Циганкова, який пробивав метрів з 10-ти, але Щенсни виручив "Ювентус".

У другому таймі ледве тліюча інтрига остаточно померла на 57-й хвилині після голу Роналду - 2:0.

Через 9 хвилин Альваро Мората поставив крапку - 3:0.

У паралельному матчі групи "Ференцварош" з аналогічним рахунком поступився "Барселоні".

В останньому турі в Києві 8 грудня буде битва між претендентами на Лігу Європи. При цьому кияни поки що розташовуються в турнірній таблиці вище угорської команди за рахунок кращої різниці м'ячів. І нічия 0:0 або 1:1 влаштує "Динамо". Нічиї з більш результативним рахунком виведудь в євровесну "Ференцварош".

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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