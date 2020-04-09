В первом матче 1/2 финала Кубка Белоруси "Динамо-Брест" на своем поле обыграло клуб, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб - солигорский "Шахтер" – 2:0.

Всё решилось в первые 13 минут поединка.

Счет открыл самый дорогой игрок чемпионата Белоруси Александр Нойок. Украинцу удался роскошный удар из-за пределов штрафной площади – 1:0.

Второй гол также не обошелся без украинца – 35-летний Артем Милевский, как всегда, был прекрасен в подыгрыше, отдав в касание голевую передачу на Павла Савицкого – 2:0.

Стоит отметить, что "Динамо" придумало оригинальный способ пополнить клубную кассу. Для этого "бресты" продали билеты виртуальным болельщиками и "посадили" их на трибуны.

На одной из трибун стадиона "Брестский" собралась компания из трех десятков манекенов, которые представляли болельщиков из разных стран мира, в том числе Украины. При этом на манекены были прикреплены распечатанные фотографии лиц людей, купивших эти билеты.

Добавим, что в планах клуба продолжать реализацию виртуальных билетов и на другие домашние матчи. Отмечается, что часть средств, вырученных от продажи таких абонементов, будут направлены на борьбу с коронавирусом в Беларуси.