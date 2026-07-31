​У Києві працювала ППО через атаку російських безпілотників

У Києві під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони працювали по російських ударних безпілотниках. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА», – написав він о 9:42.
Мешканців міста закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Вже через 10 хвилин після повідомлення мера у столиці оголосили відбій повітряної тривоги. Наразі невідомо, чи є у атаки безпілотників якісь наслідки.
- Вночі 30 липня російська армія вдарила ракетами та дронами по Україні. Відомо про вісьмох загиблих та понад 50 поранених. Під ударами цієї ночі були також Київ та область, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина й Івано-Франківщина.
- У ніч на 31 липня окупанти атакували Україну 255 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 195 із них. Зафіксували влучання 22 дронів на 14 локаціях, у ще чотирьох місцях впали уламки.