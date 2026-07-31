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​У Києві працювала ППО через атаку російських безпілотників

У столиці чули вибухи.

​У Києві працювала ППО через атаку російських безпілотників
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

У Києві під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони працювали по російських ударних безпілотниках. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА», – написав він о 9:42.

Мешканців міста закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. 

Вже через 10 хвилин після повідомлення мера у столиці оголосили відбій повітряної тривоги. Наразі невідомо, чи є у атаки безпілотників якісь наслідки.

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