Сили оборони лідквідували ще 710 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 710 російських загарбників, знищили ворожий танк і 9 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб
- танків – 11 410 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 721 (+7) од.
- артилерійських систем – 35 041 (+9) од.
- РСЗВ – 1 567 (+0) од.
- засоби ППО – 1 259 (+1) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+13) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 798 (+81) од.
- спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Дані уточнюються.