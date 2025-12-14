Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Сили оборони лідквідували ще 710 російських окупантів

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 188 490 осіб.

Сили оборони лідквідували ще 710 російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 710 російських загарбників, знищили ворожий танк і 9 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 188 490 (+710) осіб 
  • танків  – 11 410 (+1) од. 
  • бойових броньованих машин – 23 721 (+7) од. 
  • артилерійських систем – 35 041 (+9) од. 
  • РСЗВ – 1 567 (+0) од. 
  • засоби ППО – 1 259 (+1) од. 
  • літаків – 432 (+0) од. 
  • гелікоптерів – 347 (+0) од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 90 124 (+440) од. 
  • крилаті ракети – 4 073 (+13) од. 
  • кораблі / катери – 28 (+0) од. 
  • підводні човни – 1 (+0) од. 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 798 (+81) од. 
  • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од. 

Дані уточнюються.
