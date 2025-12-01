ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВАКС заочно обирає запобіжний захід Міндічу

ВАКС заочно обирає запобіжний захід Міндічу
Фото: Скриншот відео

Сьогодні Вищий антикорупційний суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу в справі "Мідас" бізнесмену Тимуру Міндічу

Про це повідомляє Суспільне

Держава призначила йому адвоката, проте зв’язатися з підозрюваним йому не вдалося.

За словами прокурора, слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала та відмивала кошти з корупційних схем в енергетиці.

Станом на 18:05 судове засідання продовжили у закритому режимі "з метою збереження таємниці розслідування", а також оскільки окрема інформація "може вплинути та загрожувати національній безпеці у сфері оборони", - повідомляє Центр протидії корупції. 

Статті, за якою звинувачують Міндіча:

  • створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);
  • стаття 209 ч. 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, якщо ці дії вчинені організованою злочинною групою або в особливо великих обсягах.
  • вплив на членів Кабінету міністрів з метою добитися ухвалення незаконних рішень (ч. 1 ст. 344 ККУ).

Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".

Як повідомлялося, бізнесмен і співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі вночі 10 листопада - за кілька годин до обшуків НАБУ у межах операції "Мідас", що стосується діяльності злочинної організації та ймовірного систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому". Він скористався послугами львівського преміум-сервісу перевезень "ТаймЛюкс" для виїзду з України. 

18 листопада директор НАБУ Семен Кривонос розповів, що детективи  працюють над тим, щоб "запустити механізми" екстрадиції  Міндіча.
