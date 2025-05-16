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Україна і Росія зробили паузу в переговорах у Стамбулі (оновлено)

Це – перша двостороння зустріч з квітня 2022. 

Делегація України і Росії під час перемовин
Фото: Dmytro Vlasov/BBC
Делегація України і Росії під час перемовин

Українська і російська делегації провели зустріч у Стамбулі, передає Суспільне. Це – перша очна зустріч представників країн на прямих переговорах з весни 2022-го. На зустрічі були присутні представники Туреччини, зокрема – міністр закордонних справ. Про кінець переговорів близько 15:20 повідомило агентство Reuters, зазначає Суспільне, але, за даними цього медіа, в розмові зробили паузу. 

Перемовини тривали менше двох годин. Reuters і Sky News з посиланням на українське джерело у делегації писали, що Росія висунула нереалістичні вимоги – відвести війська. Це ж саме підтвердили і співрозмовники Суспільного.

Росія до початку зустрічі вимагала усунути представників США і Туреччини. Глава російської делегації Володимир Мединський перед зустріччю з українською стороною провів розмову з представником США, повідомляє BBC

На початку зустрічі міністр закордонних справ Туреччини сказав, що "ми повинні використати можливість просунутися до миру", цитує його Anadolu

За даними Суспільного, українська делегація спілкується з російською через перекладача. 

Фото: Dmytro Vlasov/BBC

Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Росія відправила на перемовини людей значно нижчого рівня. Очолив делегацію путінський помічник Володимир Мединський, також прибули заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Крім них, Москва відправила ще "експертів".

Тема, яку готова обговорювати Україна – це повне припинення вогню на 30 днів. Умєров також сказав, що мир можливий тільки за умови обміну всіх на всіх та повернення депортованих дітей. За даними медіа, також мало б йтися про зустріч українського президента з Путіним. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернув увагу, що, крім місця проведення, нічого спільного сьогоднішня зустріч із переговорами 2022 року не має.

Делегація України за столом переговорів
Фото: Dmytro Vlasov/BBC
Делегація України за столом переговорів

Попередні перемовини України і Росії

З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київської області та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.

Переговорники від України розповідали LB, що "мали виграти час, поки наші партнери на Заході отямляться й почнуть ухвалювати рішення, в підсумку яких нам вдалося вистояти. Тому ми намагалися втягнути росіян у якісь обговорення деталей, які вони постійно мусили погоджувати з Москвою”. 

Раніше цього року українська і російська делегація одночасно перебували в Саудівській Аравії, але один з одним не спілкувалися. З обома почергового розмовляли представники США. 

Переговори в Стамбулі

  • Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським учора прибула до Анкари, де провела перемовини на найвищому рівні. Росія ж відправила на зустріч із Україною переговорну групу під головуванням путінського помічника. 
  • Зеленський назвав склад групи росіян бутафорським і висловив сумнів, що ці люди вповноважені на ухвалення рішень. Однак з поваги до США, які наполягали на зустрічі, і до Туреччини, яка цю зустріч організувала, президент відправив делегацію до Стамбула. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров, до складу увійшло понад 10 інших людей.
  • Тема, яку готова обговорювати Україна – це припинення вогню на 30 днів. 
  • Росія ж вважає, що ці переговори є продовженням попередніх контактів, що відбулися в Туреччині в 2022. 
  • Путін, попри запрошення Володимира Зеленського, не приїхав. Дональд Трамп пов'язує це з тим, що не приїхав він. Держсекретар США Марко Рубіо також переконаний, що без зустрічі американського і російського президентів успіху досягнути не вдасться. 
  • Сьогодні вранці відбулася тристороння зустріч України, США і Туреччини. Українську сторону представляли міністр закордонних справ і голова ОП, американську – держсекретар Марко Рубіо.
  • Також Україна провела зустріч з Кітом Келлогом від США і радниками глав Франції, Німеччини та Великої Британії, аби узгодити позиції перед розмовою з окупантами. 
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