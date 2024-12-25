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Росіяни збійснили комбіновану атаку, Сили оборони збили 113 ворожих цілей

ППО збила 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів.

Росіяни збійснили комбіновану атаку, Сили оборони збили 113 ворожих цілей
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 113 ворожих цілей. 

Як повідомили у Повітряних силах, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:

  • 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску – Воронезька обл.);
  • 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску – Бєлгородська обл.)
  • 12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська обл., Каспійське море);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл у РФ);
  • 106 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ).

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.

Фото: Повітряні сили

До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час сьогоднішньої атаки росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та більш як сотнею ударних дронів.
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