Росіяни збійснили комбіновану атаку, Сили оборони збили 113 ворожих цілей

У ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 113 ворожих цілей.
Як повідомили у Повітряних силах, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:
- 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску – Воронезька обл.);
- 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску – Бєлгородська обл.)
- 12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська обл., Каспійське море);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл у РФ);
- 106 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ).
За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:
- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).
Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.
До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час сьогоднішньої атаки росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та більш як сотнею ударних дронів.