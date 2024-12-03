"Не пристанемо на жодні альтернативи": МЗС у річницю Будапештського меморандуму наголосило на необхідності вступу до НАТО

Лише повноправне членство в Альянсі є достатньою гарантією безпеки, вважають у міністерстві. А поки цього не відбулося, Київ наполягає на отриманні запрошення.

Міністерство закордонних справ у 30 річницю підписання так званого Будапештського меморандуму (Меморандуму про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) опублікувало офіційну заяву із закликом надати державі дієві гарантії безпеки – уже зараз запросити її до НАТО, а згодом – зробити повноправним членом.

МЗС назвало Будапештський меморандум "пам'ятником недалекоглядності" в ухваленні стратегічних безпекових рішень, який спричинив катастрофічне зростання безпекових загроз не лише для України, а і для інших. Документ мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння і слугувати прикладом.

"Будапештський меморандум не зміг запобігти агресії Російської Федерації як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася; не були проведені навіть передбачені документом консультації, які Україна неодноразово намагалася ініціювати. Порушення Росією Будапештського меморандуму створило небезпечний прецедент, що підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння. Натомість бачимо активні спроби різних країн від Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу до євроатлантичного простору створити чи розширити наявні ядерні арсенали", – пояснили в міністерстві.

Там додали, що ненадання Україні в 1990-х роках реальних, дієвих гарантій безпеки стало стратегічною помилкою, якою скористалася Москва. Ця помилка має бути виправлена.

"Україна має отримати чіткі, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру та безпеки. Звертаємося до США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", – наголосили в заяві.

Міністерство наголосило, що запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України.

"Це також єдиний шанс зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння", – переконані в МЗС.