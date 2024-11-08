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До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик (доповнено)

42 людей дістали поранення.

До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик (доповнено)
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

До 8 зросла кількість загиблих через вчорашню атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

У Офісі генпрокура додали, що ворог завдав шість авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Від влучання одного з боєприпасів зруйновано багатоповерховий будинок. Інші удари завдано по приватним секторам спальних районів міста, лікарні та інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Зруйновано приватні будинки. Пошкоджено автомобілімісцевих мешканців.

Під завалами можуть перебувати люди. Тривають пошуково-рятувальні роботи. 

Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Прокуратура Запорізької області
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Запоріжжя

Загалом впродовж доби окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Роботиному, Новоданилівці та Білогір'ю.

194 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки.

168 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Надійшло 149 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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