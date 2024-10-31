Ввечері 30 жовтня росіяни вдарили по Салтівському району Харкова, попередньо КАБом. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Станом на ранок відомо про 34 поранених. Загинули двоє людей, зокрема дитина 11 років.

На місці "прильоту" виникла пожежа, зруйновано майже весь підʼїзд будинку, пошкоджені цивільні автомобілі. В свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ударом росіян повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку.

"На цю хвилину 34 людини постраждали. Одна дитина загинула. З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей", – повідомив голова ОВА.

Загиблою дитиною є хлопчик. Йогодеблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики намагалися його реанімувати, але отримані внаслідок удару травми виявилися занадто тяжкими.