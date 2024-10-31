Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили КАБом по Харкову. Кількість потерпілих зросла до 34, загинули двоє (оновлено)

В будинку зруйновані декілька поверхів. 

Росіяни вдарили КАБом по Харкову. Кількість потерпілих зросла до 34, загинули двоє (оновлено)
Наслідки обстрілу Харкова (архівне фото)
Фото: Нацполіція

Ввечері 30 жовтня росіяни вдарили по Салтівському району Харкова, попередньо КАБом. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Станом на ранок відомо про 34 поранених. Загинули двоє людей, зокрема дитина 11 років. 

На місці "прильоту" виникла пожежа, зруйновано майже весь підʼїзд будинку, пошкоджені цивільні автомобілі. В свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ударом росіян повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. 

"На цю хвилину 34 людини постраждали. Одна дитина загинула. З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей", – повідомив голова ОВА. 

Загиблою дитиною є хлопчик. Йогодеблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики намагалися його реанімувати, але отримані внаслідок удару травми виявилися занадто тяжкими.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies