Армія РФ атакувала 316 разів Запорізьку область, є загиблі

Двоє чоловіків 40 та 73 років загинули від ворожого удару по Василівському району Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Упродовж доби окупанти завдали 316 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Малим Щербакам, Малій Токмачці та Левадному.
174 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.
8 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Новоандріївку.
128 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.