Армія РФ атакувала 316 разів Запорізьку область, є загиблі

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

128 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Новоандріївку.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Малим Щербакам, Малій Токмачці та Левадному.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Двоє чоловіків 40 та 73 років загинули від ворожого удару по Василівському району Запорізької області.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies