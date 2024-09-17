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До кінця вересня італійська Samp/T буде в Україні, - Міноборони Італії

Подробиць цієї поставки Гвідо Крозетто не повідомив.

До кінця вересня італійська Samp/T буде в Україні, - Міноборони Італії
ЗРК SAMP/T
Фото: mil.in.ua

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, коли Україна отримає ще одну систему ППО Samp/T, повідомляє Rai News.

“До кінця місяця нова система Samp/T буде доставлена в Україну, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки”, - сказав Крозетто. 

Він заявив про це у своїй заключній промові на конференції “Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною”. 

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Міністр послався при цьому на останній пакет допомоги Києву, який містив систему протиповітряної оборони Samp/T.

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