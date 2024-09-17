До кінця вересня італійська Samp/T буде в Україні, - Міноборони Італії

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, коли Україна отримає ще одну систему ППО Samp/T, повідомляє Rai News.
“До кінця місяця нова система Samp/T буде доставлена в Україну, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки”, - сказав Крозетто.
Він заявив про це у своїй заключній промові на конференції “Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною”.
Міністр послався при цьому на останній пакет допомоги Києву, який містив систему протиповітряної оборони Samp/T.
- Іспанія оголосила про нову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про постачання повної батареї системи ППО HAWK.
- На початку 2025 року Канада передасть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
- Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які повинні доповнити попередні сім батарей.