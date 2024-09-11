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Україна знищила 24 російські кораблі, - Умєров

Міністр оборони запевнив, що наступний крок України — забезпечення безпеки у всьому Чорноморському регіоні.

Україна знищила 24 російські кораблі, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Макс Требухов

Україна знищила 24 російські кораблі, повернула контроль над островом Зміїний та перша у світі впровадила технологію “рою дронів” для протидії російському флоту. 

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Крім того, міністр нагадав, що за останній рік, завдяки далекобійній зброї, Україна змінила баланс сил у Чорному морі. Таким чином Україна створила незалежний від РФ "зерновий коридор", через який пройшло понад 5 тис. суден. 

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Умєров зазначив, що наступним кроком України є забезпечення безпеки у всьому Чорноморському регіоні. 

“Росія використовує нашу землю для ракетних атак, перетворивши півострів на плацдарм для агресії проти України. Тому Крим – це ключове поле бою за нашу свободу. І ми не зупинимося, поки не повернемо його додому”, - запевнив Умєров.

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