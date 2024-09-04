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ZN.ua: учора зламався енергоблок Південноукраїнської АЕС

Дефіцит електроенергії зріс. 

ZN.ua: учора зламався енергоблок Південноукраїнської АЕС
Південноукраїнська АЕС
Фото: Енергоатом у Telegram

Два блоки АЕС не працюють на повну потужність через поломку, пише ZN.ua з посиланням на джерело на енергоринку. 

У зв'язку з цим дефіцит генерації в системі збільшився на 625 МВт. За даними медіа, поломка учора сталася на Південноукраїнській АЕС. 

Джерела LB.ua в Укренерго підтвердили інформацію про поломку. 

Там зламався циркуляційний насос, і усунення проблеми може зайняти тривалий час. 

Ще раніше, навесні 2023, зламався блок Хмельницької АЕС. Дефіцит через цю поломку склав понад 200 МВт. 

  • Учора увечері в деяких областях, окрім планових відключень, були й екстрені. Графіки обмежень постачання відновили після чергової атаки росіян, що була наймасштабнішою за весь час війни. 
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