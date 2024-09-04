ZN.ua: учора зламався енергоблок Південноукраїнської АЕС

Два блоки АЕС не працюють на повну потужність через поломку, пише ZN.ua з посиланням на джерело на енергоринку.

У зв'язку з цим дефіцит генерації в системі збільшився на 625 МВт. За даними медіа, поломка учора сталася на Південноукраїнській АЕС.

Джерела LB.ua в Укренерго підтвердили інформацію про поломку.

Там зламався циркуляційний насос, і усунення проблеми може зайняти тривалий час.

Ще раніше, навесні 2023, зламався блок Хмельницької АЕС. Дефіцит через цю поломку склав понад 200 МВт.