ZN.ua: учора зламався енергоблок Південноукраїнської АЕС

Два блоки АЕС не працюють на повну потужність через поломку, пише ZN.ua з посиланням на джерело на енергоринку.
У зв'язку з цим дефіцит генерації в системі збільшився на 625 МВт. За даними медіа, поломка учора сталася на Південноукраїнській АЕС.
Джерела LB.ua в Укренерго підтвердили інформацію про поломку.
Там зламався циркуляційний насос, і усунення проблеми може зайняти тривалий час.
Ще раніше, навесні 2023, зламався блок Хмельницької АЕС. Дефіцит через цю поломку склав понад 200 МВт.
- Учора увечері в деяких областях, окрім планових відключень, були й екстрені. Графіки обмежень постачання відновили після чергової атаки росіян, що була наймасштабнішою за весь час війни.