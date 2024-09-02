Росіяни обстріляли Дніпро, є загиблий та поранені - Лисак (оновлено)

Сьогодні ввечері, 2 вересня, росіяни атакували Дніпро.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра”, - написав Лисак.
Начальник ОВА пообіцяв надати всю інформацію зранку.
Оновлено 23:42: "На жаль, вже є інформація про загиблого та трьох постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро", - написав Лисак.
- Впродовж дня ворог атакував Нікопольщину дронами-камікадзе і бив зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу Нікополя кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.