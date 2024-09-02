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Росіяни обстріляли Дніпро, є загиблий та поранені - Лисак (оновлено)

У місті пошкоджені житлові будинки.

Росіяни обстріляли Дніпро, є загиблий та поранені - Лисак (оновлено)
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: ДСНС

Сьогодні ввечері, 2 вересня, росіяни атакували Дніпро.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра”, - написав Лисак.

Начальник ОВА пообіцяв надати всю інформацію зранку.

Оновлено 23:42: "На жаль, вже є інформація про загиблого та трьох постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро", - написав Лисак.

  • Впродовж дня ворог атакував Нікопольщину дронами-камікадзе і бив зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу Нікополя кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.
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