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Зеленський розкрив деталі про міністерство, яке займатиметься поверненням українців з-за кордону

Це відбуватиметься без примусу. 

Зеленський розкрив деталі про міністерство, яке займатиметься поверненням українців з-за кордону
Зустріч українських урядовців з представниками влади і бізнесу Швеції
Фото: Пресслужба КМУ

Ідея створення міністерства, яке відповідало б за повернення з-за кордону громадян України, походила від президента. За словами самого Володимира Зеленського, одне МЗС з таким завданням не впорається. Президент розраховує, що рішення щодо нового міністерства мають ухвалити восени, сказав він у відповіді на запитання шеф-редакторки LB.ua на форумі "Україна 2024". 

Повернення українців потрібно, зокрема, для забезпечення економіки країни після війни. В Україні зараз налічують 10,8 млн пенсіонерів, а 7,5 млн українців перебувають за кордоном. 

"Не вистачить сил міністерству закордонних справ не втратити 7,5 млн українців. Цю ідею я обговорював якраз без Дмитра Кулеби, а з прем'єр-міністром України. Бо це про уряд, і він є голова нашого уряду. Ми проговорювали, що це дуже складна місія для будь-якого міністерства. Я тут не про людей, особистість, а про інституційність цього процесу", – сказав він. 

Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів. 

"Тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну, повернути дітей, студентів. Без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватись", – сказав він. 

Одним з завдання нового міністерства буде пошук роботи для таких громадян України. МЗС таким зараз не займається. 

Окрім того, потрібно протидіяти російській агентурі, яка працює з українцями за кордоном. 

"Людей перехоплюють. Мислення змінюють, підхід, хто ворог у цій війні", – сказав президент.

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