Росіяни вдарили по Волноваському районі, є загиблі і поранені

Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег зазнали поранень.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
"5 липня 2024 року армія рф нанесла 3 удари по с. Комар Волноваського району. Мішенню для атаки стала центральна частина населеного пункту. Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні", – ідеться у повідомленні прокуратури.
Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків доставлено до лікарні. Одна з потерпілих – 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.
Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.
У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Російські війська 32 рази обстріляли Донецьку область упродовж доби. Через агресію окупантів загинуло двоє осіб, поранено – 10.