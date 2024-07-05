Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по Волноваському районі, є загиблі і поранені

Пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

Росіяни вдарили по Волноваському районі, є загиблі і поранені
обстріли Донеччини
Фото: Донецька обласна прокуратура

Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег зазнали поранень.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"5 липня 2024 року армія рф нанесла 3 удари по с. Комар Волноваського району. Мішенню для атаки стала центральна частина населеного пункту. Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні", – ідеться у повідомленні прокуратури.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків доставлено до лікарні. Одна з потерпілих – 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.

Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються. 

Фото: Донецька обласна прокуратура

У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські війська 32 рази обстріляли Донецьку область упродовж доби. Через агресію окупантів загинуло двоє осіб, поранено – 10.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies