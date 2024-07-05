Росіяни вдарили по Волноваському районі, є загиблі і поранені

Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег зазнали поранень.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"5 липня 2024 року армія рф нанесла 3 удари по с. Комар Волноваського району. Мішенню для атаки стала центральна частина населеного пункту. Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні", – ідеться у повідомленні прокуратури.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків доставлено до лікарні. Одна з потерпілих – 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.

Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.

Фото: Донецька обласна прокуратура

У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські війська 32 рази обстріляли Донецьку область упродовж доби. Через агресію окупантів загинуло двоє осіб, поранено – 10.