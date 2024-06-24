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Росія вранці атакувала Одесу. Є поранені

Їм надають допомогу. 

Росія вранці атакувала Одесу. Є поранені
Наслідки удару
Фото: патрульна поліція Одеської області

Вранці понеділка російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси. Є постраждалі, їхню кількість уточнюють.

Людям надають медичну допомогу. Про це голова ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram

Станом на 9:43 відомо про двох поранених, повідомив мер міста Геннадій Труханов. З-під завалів будинку врятували собаку.

"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється", – сказав Кіпер. 

Триває ліквідація пожежі. 

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