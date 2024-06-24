Росія вранці атакувала Одесу. Є поранені

Вранці понеділка російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси. Є постраждалі, їхню кількість уточнюють.
Людям надають медичну допомогу. Про це голова ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.
Станом на 9:43 відомо про двох поранених, повідомив мер міста Геннадій Труханов. З-під завалів будинку врятували собаку.
"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється", – сказав Кіпер.
Триває ліквідація пожежі.