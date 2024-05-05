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У Бердянську підірвали колаборанта - співробітника окупаційної виправної колонії

Від отриманих травм він помер на місці.

У Бердянську підірвали колаборанта - співробітника окупаційної виправної колонії
У Бердянську підірвали колаборанта

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували співробітника виправної колонії.

Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"У Бердянську підірвали колаборанта. Сьогодні було ліквідовано співробітника окупаційної виправничої колонії. Вибуховий пристрій був закладений під автівку. Від отриманих травм він помер на місці", - написала вона в Telegram.

Слідчий комітет РФ заявив, що 5 травня під автомобіль заклали вибуховий пристрій, де він спрацював. В результаті співробітник колонії загинув. Особа загиблого не розкривається.

У Telegram з'явилася інформація, що загиблий - Ананьєвський Євген Олександрович - один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду.  

У Бердянську підірвали колаборанта
У Бердянську підірвали колаборанта

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