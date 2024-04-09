Росія вдарила по Харкову (доповнено)

Російська армія обстріляла центр Харкова. За попередніми даними, обстріл був керованими авіаційними бомбами.
Зафіксовано два "прильоти" по центру. Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.
"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", – сказав він.
Про удар по Харкову першим повідомив голова ОВА Олег Синєгубов – о 15:03.
Станом на 15:19 було відомо про двох поранених, але вже через декілька хвилин кількість зросла до трьох.
"На даний момент троє постраждалих. Але пошук поранених на місці прильоту продовжується", – сказав мер.
- Сьогодні з візитом в Харківській області перебував Володимир Зеленський. Він перевіряв будівництво фортифікацій.
- Харків зазнає російський ударів фактично щодня.