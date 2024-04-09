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Росія вдарила по Харкову (доповнено)

За попередніми даними, удару завдали керованими авіабомбами. 

Росія вдарила по Харкову (доповнено)
Голова Харківської ОВА
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Російська армія обстріляла центр Харкова. За попередніми даними, обстріл був керованими авіаційними бомбами.

Зафіксовано два "прильоти" по центру. Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", – сказав він. 

Про удар по Харкову першим повідомив голова ОВА Олег Синєгубов – о 15:03.

Станом на 15:19 було відомо про двох поранених, але вже через декілька хвилин кількість зросла до трьох.

"На даний момент троє постраждалих. Але пошук поранених на місці прильоту продовжується", – сказав мер.

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