Українська делегація розповіла про російські обстріли організаторам Олімпіади в Парижі

Українська делегація на зустрічі з оргкомітетом Олімпіади

У Парижі делегація Міністерства молоді та спорту України зустрілася з організаторами прийдешніх Олімпійських ігор, які французька столиця прийматиме влітку.

Як пише Укрінформ, українські спортивні функціонери, серед яких радниця Офісу Президента Олена Говорова, поспілкувалися з головою організаційного комітету Олімпіади Тоні Естанге та виконавчим директором комітету Етьєном Тобуа.

Делегація розповіла, в яких умовах доводиться тренуватися та здобувати олімпійські ліцензії українським спортсменам. Також членам оргкомітету показали кадри ворожих обстрілів Дніпра, де внаслідок атаки постраждала будівля спортивного коледжу.

Французька сторона запевнила у тому, що на українців дуже чекатимуть у Парижі, а країна буде "особливо підтримувати українську збірну".