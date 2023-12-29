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​18 цивільних загинуло, 132 поранені внаслідок російської атаки, – Нацполіція (оновлено)

У Дніпрі загинули п’ятеро осіб, серед них – дитина.

​18 цивільних загинуло, 132 поранені внаслідок російської атаки, – Нацполіція (оновлено)
Фото: EPA/UPG

 Внаслідок наймасовішої атаки по території України, яку вчинила Росія 29 грудня, у 16 областях пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Станом на 13.00 відомо про загибель 18 людей, ще 132 особи поранені.

Як повідомили у Нацполіції, наслідки обстрілу російськими загарбниками станом на 13.00 є такими:

  • У м. Дніпро п'ять осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський.
  • У Харківській області - 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.
  • На Запоріжжі внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені.
  • В Одеській області загинуло двоє людей, 27 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.
  • На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 – були поранені.
  • У м. Києві загинули троє людей, 22 – травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.
  • Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок.

Поліцейські разом з рятувальниками та нацгвардійцями ліквідовують наслідки атаки ворога, надають допомогу людям. 

О 13.21 стало відомо про більшу кількість жертв у Дніпрі. 

"Через влучання по Дніпру, на жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина. Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію", – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Об 14.09 начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що кількість жертв ранкового удару зросла до шести.

О 14.33 у Київській МВА повідомили, що збільшилась кількість травмованих. "Станом на 14:30 в Києві, внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи, постраждало 29 осіб. Дані можуть ще уточнюватися", – зазначили у відомстві. 

О14.43 стало відомо про те, що у Києві з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. 

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох. Пошуково-рятувальна операція триває", – повідомили у КМВА.

Фото: EPA/UPG

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