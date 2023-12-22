Попередньо зафіксовано падіння уламків в Голосіївському і Дарницькому районах, - КМВА

Триває повітряна атака на Київ, по ворожих цілях ведеться бойова робота.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

“Попередньо зафіксовано падіння уламків в Голосіївському і Дарницькому районах”, - написав Попко.

Він додав, що інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється, підрозділи ДСНС слідують на виклики.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є повідомлення про падіння уламків БПЛА на приватний житловий будинок у Дарницькому районі.

Оновлено 0:41: "У Дарницькому районі, де впали уламки БПЛА, горить недобудований приватний будинок. Працюють пожежно-рятувальні служби. Інформації про постраждалих наразі немає", - повідомив Кличко.

Внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілях в Солом’янському районі Києва, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок, виникла пожежа на верхніх поверхах.

Віталій Кличко повідомив, що медики госпіталізували одну постраждалу в Соломʼянському районі.