Щонайменше 10 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)

Щонайменше семеро людей поранені внаслідок російської атаки на Черкаси. Внаслідок ракетного ударупошкоджено будівлю готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Постраждали, за уточненими даними станом на 8:54, десять людей. Рятувальна операція триває, повідомили в МВС.

До цього було відомо про сімох постраждалих. З-під завалів врятовано одну людину, повідомив міністр внутрішніх справ.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про пошкодження внаслідок падіння уламків.

"Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", – написав він.

Фото: Черкаська ОВА в Telegram Наслідки удару

Фото: Черкаська ОВА в Telegram

Сьогодні вранці ворог вдарив по декількох регіонах України ракетами. В Харкові відомо про двох поранених, у Києві – про сімох.

Вибухи лунали також у Хмельницькій та Львівській областях, бив ворог уночі і по Херсону.