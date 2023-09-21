Щонайменше 10 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)

Щонайменше семеро людей поранені внаслідок російської атаки на Черкаси. Внаслідок ракетного ударупошкоджено будівлю готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.
Постраждали, за уточненими даними станом на 8:54, десять людей. Рятувальна операція триває, повідомили в МВС.
До цього було відомо про сімох постраждалих. З-під завалів врятовано одну людину, повідомив міністр внутрішніх справ.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про пошкодження внаслідок падіння уламків.
"Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", – написав він.
Сьогодні вранці ворог вдарив по декількох регіонах України ракетами. В Харкові відомо про двох поранених, у Києві – про сімох.
Вибухи лунали також у Хмельницькій та Львівській областях, бив ворог уночі і по Херсону.