Росіяни обстріляли Краматорськ, є поранені

Подробиць стосовно обстрілу поки не повідомляється.

Сьогодні, 1 лютого, російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

“Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені”, - написав Гончаренко.

Він додав, що наразі на місцях працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, на Донеччині в Іванівці під Краматорськом окупанти вчетверте з початку повномасштабної війни обстріляли лікарню. Там було близько 20 пацієнтів, ніхто не постраждав.

А 9 січня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми, двоє осіб, які перебували в автівці, загинули.