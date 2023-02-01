Росіяни обстріляли Краматорськ, є поранені

Сьогодні, 1 лютого, російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області.
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
“Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені”, - написав Гончаренко.
Він додав, що наразі на місцях працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, на Донеччині в Іванівці під Краматорськом окупанти вчетверте з початку повномасштабної війни обстріляли лікарню. Там було близько 20 пацієнтів, ніхто не постраждав.
А 9 січня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми, двоє осіб, які перебували в автівці, загинули.