Не очевидно, що Росія зможе довго підтримувати інтенсифікацію ракетних ударів, – колонка the Guardian

Хвиля ракетних і безпілотних ударів РФ є цинічною відповіддю на бомбардування мосту через Керченську протоку до Криму.

Масована ракетна атака росіян на Україну у понеділок, 10 жовтня не змінить баланс сил на місцях і не вплине на бажання України чинити опір – принаймні в короткостроковій перспективі.

Про це йдеться у редакторській колонці The Guardian.

“Хвиля ракетних і безпілотних ударів Росії по Києву та інших великих містах України в ранкову годину пік є цинічною відповіддю Кремля на бомбардування мосту через Керченську протоку до Криму”, – йдеться у статті.

Видання зазначає, що атака практично не мала жодного військового значення, а цинічне рішення націлитися на Київ та інші українські міста було явно політичним, попри заяви російського президента у понеділок вранці.

Її мета – налякати українське керівництво та цивільне населення, сподіваючись, що Київ врешті-решт відчує, що змушений погодитися на перемовини.

“Україна, безсумнівно, була стурбована в понеділок, і її президент Володимир Зеленський використає факт атак, щоб вимагати ще жорсткіших західних санкцій та більше систем протиракетної оборони на онлайн-зустрічі G7 у вівторок”, – додає The Guardian.

Але попри весь хаос, які принесли атаки, постає питання, чи витримають міста цей напад. На початку вересня Харків став мішенню жорстокої хвилі ракетних атак після успіху України на полі бою, постачання електроенергії та водопостачання там тимчасово були припинені. Однак згодом інтенсивність атак спала, і вони не мали великого впливу на військові операції, у яких Росія продовжує втрачати позиції на північній ділянці фронту, зокрема втративши місто Лиман.

“Зовсім не очевидно, що Росія може підтримувати інтенсифікацію ракетних ударів протягом тривалого періоду, враховуючи, скільки боєприпасів вона вже використала у війні та сильне політичне засудження, яке викличуть атаки на міжнародному рівні.

Військова реальність також така, що російські ракетні удари не змінять баланс сил на місцях у бойових діях, і який би страх вони не викликали, вони не вплинуть на бажання України чинити опір, принаймні в короткостроковій перспективі”, – йдеться у колонці.

Нагадаємо, внаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Згідно з останніми офіційними даними, кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становила 14 осіб, травмовано 97 осіб.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, росіяни застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”.