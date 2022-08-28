На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
ППО. Дивись угору
ППО. Дивись угору
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі у Мелітополі і селищі Мирне прогриміли вибухи

Інформація уточнюється.

Вночі у Мелітополі і селищі Мирне прогриміли вибухи
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

Сьогодні вночі у тимчасово окупованому Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.

“Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка”, – йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що ворогу ніколи не буде спокійно на українській землі.

“Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами "відмінусували" ще одну базу окупантів”, – сказав він.

Нагадаємо, росіяни завезли до тимчасово окупованого Мелітополя мобільні хімічні лабораторії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також