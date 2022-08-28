Вночі у Мелітополі і селищі Мирне прогриміли вибухи

Сьогодні вночі у тимчасово окупованому Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області пролунали вибухи.
Про це повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.
“Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка”, – йдеться у повідомленні.
Федоров додав, що ворогу ніколи не буде спокійно на українській землі.
“Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами "відмінусували" ще одну базу окупантів”, – сказав він.
Нагадаємо, росіяни завезли до тимчасово окупованого Мелітополя мобільні хімічні лабораторії.