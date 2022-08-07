Росія вдарила по двох районах Харкова

Російська армія знову вдарила по Харкову. Серія вибухів пролунала близько 4:40.

За попередніми даними, обстріляни Новобаварський і Немишлянський райони. Про це мер міста Ігор Терехов повідомив у Телеграм.

"Обстріляни ракетами. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", – зазначив він.

Минулої ночі ворог обстріляв Слобідський район. За даними прокуратури, вогонь вівся із ракет для С-300. Внаслідок удару окупантів частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні.

До того, за один день, ворог обстріляв Немишлянський, Салтівський, Індустріальний, район Павлового Поля.