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Росія вдарила по двох районах Харкова

Обстріл вівся з ракет. 

Росія вдарила по двох районах Харкова
Ілюстративне фото Харкова після обстрілів
Фото: Олег Синєгубов у ТГ

Російська армія знову вдарила по Харкову. Серія вибухів пролунала близько 4:40.

За попередніми даними, обстріляни Новобаварський і Немишлянський райони. Про це мер міста Ігор Терехов повідомив у Телеграм.

"Обстріляни ракетами. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", – зазначив він.

Минулої ночі ворог обстріляв Слобідський район. За даними прокуратури, вогонь вівся із ракет для С-300. Внаслідок удару окупантів частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. 

До того, за один день, ворог обстріляв Немишлянський, Салтівський, Індустріальний, район Павлового Поля. 

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