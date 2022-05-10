Росія знову нанесла ракетний удар по Одесі

Внаслідок ракетного обстрілу в Одесі горить торгівельно-розважальний центр.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в коментарі Hromadske.

Оперативне командування “Південь” підтвердило факт ракетної атаки на Одесу, очевидці повідомили про щонайменше чотири вибухи.

Як пізніше повідомив нардеп Олексій Гончаренко, внаслідок ракетного удару ввечері 9 травня в Одесі постраждали 6 чоловік.

Нагадаємо, 9 травня по Одеській області був нанесений удар чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу “Бастіон”.

Росія атакує Одещину третій день поспіль. 7 травня ворог завдав по Одесі чергових ракетних ударів. Було влучання в будівлі, зруйнована зона відпочинку, меблева фабрика. Вибухова хвиля пошкодила 252 квартири в будинку поруч із підприємством. Також росіяни поцілили у одеський аеропорт та один із районів області.

Під ворожим вогнем Одеса опинилася і 8 травня. Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що внаслідок обстрілів постраждали три людини. Після атаки без світла перебувають шість населених пунктів.