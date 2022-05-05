В Іспанії затримали Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в державній зраді.

Затримання відбулося 4 травня, його провели іспанські правоохоронці, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", – підкреслили в Службі.

Анатолій Шарій підозрюється за двома статтями: державна зрада (ст. 111) та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (161 КК України).

"На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України", – пояснили в СБУ.

Минулого року йому було оголошено про підозру.

Анатолій Шарій – у минулому журналіст, а після виїзду з України на територію ЄС – блогер і засновник партії імені себе. У лютому 2021 року Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. Слідство вважає, що він з 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведенні інформаційних операцій.

Шарія кілька разів викликали для участі у допиті в якості підозрюваного, однак він не з'явився. СБУ розцінила неявку на допит як переховування від слідства. Адвокат повідомляв, що Шарій перебуває на території Євросоюзу та має статус біженця, а його повернення в Україну поки не можливе.

Після другої неявки Шарія оголосили у державний розшук.

1 березня 2021 у СБУ повідомили, що скерували до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяльність партії Шарія була зупинена разом із іншими проросійськими політсилами. Сам він в Україні не був із 2012 року. Він поїхав після відкриття кримінальної справи проти нього щодо погроз зброєю у ході побутового конфлікту з відвідувачем закладу громадського харчування. Також проти нього було ініційовано розслідування щодо ймовірного інсценування замаху на себе.