У Києві пролунали вибухи, інформація про постраждалих уточнюється

Два влучання в Шевченківському районі.

Два вибухи пролунали ввечері 28 квітня у Києві. За словами очевидців, вибухи були потужні, вибуховою хвилею вибило скло у вікнах багатьох будинків.

Міська влада підтвердила інформацію про вибухи.

"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав міський голова Києва Віталій Кличко.

Зауважимо, що у столиці України нині перебуває генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. У момент вибухів відбувалася його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.