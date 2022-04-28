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У Києві пролунали вибухи, інформація про постраждалих уточнюється

Два влучання в Шевченківському районі. 

У Києві пролунали вибухи, інформація про постраждалих уточнюється
Ілюстративне фото
Фото: КМДА

Два вибухи пролунали ввечері 28 квітня у Києві. За словами очевидців, вибухи були потужні, вибуховою хвилею вибило скло у вікнах багатьох будинків.

Міська влада підтвердила інформацію про вибухи.

"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав міський голова Києва Віталій Кличко.

Зауважимо, що у столиці України нині перебуває генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. У момент вибухів відбувалася його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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