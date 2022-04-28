Два влучання в Шевченківському районі.
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У Києві пролунали вибухи, інформація про постраждалих уточнюється
Ілюстративне фото
Два вибухи пролунали ввечері 28 квітня у Києві. За словами очевидців, вибухи були потужні, вибуховою хвилею вибило скло у вікнах багатьох будинків.
Міська влада підтвердила інформацію про вибухи.
"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав міський голова Києва Віталій Кличко.
Зауважимо, що у столиці України нині перебуває генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. У момент вибухів відбувалася його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Темы: Київ, вибух, Віталій Кличко, війна з Росією