Прокурор запросив 3 роки позбавлення волі для Мустафи Джемілєва

Прокурор запросив 3 роки позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні для правозахисника, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемільова. Про це повідомляє “Кримський процес”.

Це відбулось під час дебатів у кримінальній справі, яку розглядає стосовно Джемілєва кримський Вірменський міський суд.

У дебатах представник державного звинувачення РФ заявив, що вина Джемільова в незаконному зберіганні боєприпасів, неналежному зберіганні зброї та незаконному перетині кордону була повністю доведена в ході судового слідства. При цьому прокурор просив суд звільнити Джемільова від відповідальності за статтями про незаконне зберігання боєприпасів та неналежне зберігання зброї у зв'язку із закінченням терміну давності. За незаконне перетин кордону держобвинувач запросив три роки позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

Мустафі Джемільову інкримінують скоєння злочинів, передбачених трьома статтями кримінального кодексу РФ: «Перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому в Росію не дозволено, вчинене групою осіб за попередньою змовою» (ч.3 ст. 322 КК Росії); «Недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки» (ст. 224 КК Росії); «Незаконне придбання та зберігання боєприпасів» (ч. 1 ст. 222 КК Росії).

Суд проходить без участі підсудного.

Нагадаємо, Польща висунула кандидатуру Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року.