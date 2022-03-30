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Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати, – речник Повітряних сил

Російські ракети часто падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль.

Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати, – речник Повітряних сил
Збита над Вінничиною ракета "Іскандер"
Фото: facebook/borzov.s.s

Росія атакує Україну з повітря ракетами різних типів. Переважно це «Калібр» та Х-55. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування. 

Про у коментарі для «Еспресо.Захід» розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат

«Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів (ракетами, – LB.ua). До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту, – зазначив він. – Два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було». 

За словами речника Командування Повітряних сил, Україну також атакують ракетами типу «Іскандер».

«Тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль. Їх повітряні сили українського війська вже теж навчилися збивати, – сказав він. – Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Хоча бачимо неодноразові випадки, коли ракети РФ падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль». 

Юрій Ігнат також додав, що переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. 

«Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу», – повідомив він. 

Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами, а також з літаків. 

«Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже мають скластися умови, треба бути у вигідному розташуванні, – додав він. – Звісно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Втім ціль складна та малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо».

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