Автор бренду Маріуполя запустив сайт для збору історій мешканців

Автор бренду Маріуполя Сергій Родіонов оголосив про запуск збору історій маріупольців для фіксації воєнних злочинів та створення меморіалу жертв російської агресії.

Про це повідомив Телеграм-канал Маріупольської міської ради.

"У 2016 році наша команда представила проект Бренд Маріуполя, окреслюючи стратегію розвитку міста. За кілька років Маріуполь перетворився на центр інновацій, експериментів, велику культурну столицю. 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, Маріуполь швидко став містом жахів та великої гуманітарної катастрофи. Наші родичі та друзі досі перебувають в місті без звязку, ховаючись у підвалах. Лише за місяць загинули тисячі громадян", - йдеться у повідомленні.

Відтак було вирішено створити онлайн-архів історій маріупольців, щоб задокоментувати військові злочини та створити базу для майбутнього меморіалу.

Поділитися своєю історією можна за цим посиланням.

Нагадаємо, у Маріуполі за час облоги РФ загинуло майже 5 тисяч людей, пошкоджено 90% багатоповерхівок.