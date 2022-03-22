Російська армія завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів зруйнована залізнична станція в Павлограді, залізне полотно і колії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час", – ідеться у повідомленні.

Залізнична станція Павлоград ІІ використовувалися і для пасажирських перевезень.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали удару й по Києву - там пошкоджено два будинки та вантажний автомобіль.