Збройні сили в шостий раз атакували російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

ЗСУ знову атакували російських окупантів та завдали чергового удару по аеродрому у Чорнобаївці (Херсонська область).

Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.

«Тільки не смійтеся. Але ми влупили їх щойно в Чорнобаївці. Вшосте», – написав він.

Нагадаємо, 15 березня українські артилеристи прицільним вогнем знищили та пошкодили близько півсотні вертольотів на аеродромі у Чорнобаївці.

Перед тим кількадесят гелікоптерів на цьому ж аеродромі було знищено 7 березня.

Уперше ворожа техніка у Чорнобаївці була знищена ще 27 лютого.