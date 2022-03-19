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Збройні сили в шостий раз атакували російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

Аеродром на Херсонщині приносить нещастя агресору. 

Збройні сили в шостий раз атакували російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: facebook/Повернись живим

ЗСУ знову атакували російських окупантів та завдали чергового удару по аеродрому у Чорнобаївці (Херсонська область).

Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.

«Тільки не смійтеся. Але ми влупили їх щойно в Чорнобаївці. Вшосте», – написав він. 

Нагадаємо, 15 березня українські артилеристи прицільним вогнем знищили та пошкодили близько півсотні вертольотів на аеродромі у Чорнобаївці

Перед тим кількадесят гелікоптерів на цьому ж аеродромі було знищено 7 березня

Уперше ворожа техніка у Чорнобаївці була знищена ще 27 лютого.

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