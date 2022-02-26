Мешканців Київщини закликали знімати вказівники населених пунктів для протидії переміщенням ворога

Мешканців прилеглих до Києва населених пунктів закликали знімати дорожні вказівники топонімів та напрямки руху, щоб протидіяти орієнтації російських військ.

Ворожі війська здебільшого орієнтуються по мапах. Відсутність вказівників може завадити їхньому проникненню до столиці, яку вони атакують, та інших міст і селищ.

Окрім того, РНБО попередила, що ворожі сили питають у чатах в соцмережах, як проїхати до Києва чи в його напрямку під виглядом місцевих, які хочуть евакуюватись.

Розпізнати їх просто – вони пододавались у чати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто з 24 лютого.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.