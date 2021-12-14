Вони виступають на підтримку законопроєкта 6376 про відтермінування тотальної фіскалізаціі.

Біля будівлі Верховної Ради мітингують ФОПи, які закликають владу не вводити РРО (реєстратори розрахункових операцій).

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Наразі біля парламенту зібралося близько тисячі мітингувальників. Вони виступають на підтримку законопроєкта 6376 про відтермінування тотальної фіскалізаціі та законопроєктів, розроблених Радою з питань сприяння розвитку малого підприємництва при президентові України.

Учасники протесту прийшли з плакатами та прапорами.

Організатори акції - Альянс РОМБ ( Регіональних Об'єднань Малого Бізнесу) , Коаліція Рада Міст "Захисти ФОП", ГО України.

Фото: Олександр Рудоманов

Раніше представники ФОП зустрілися із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою. Однак, подальший діалог знову зупинився, і було організовано нову акцію протесту.

"Ми вимагаємо: терміново відновити діалог з представниками мікробізнесу, який відбувся 30-го листопада; відтермінувати настання тотальної фіскалізації (до 01.01.2023 року) щоб не допустити масової тінізації ФОП – суб’єктів спрощеної системи оподаткування з 1-го січня 2022 року; налагодити процес консультацій з Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ; - відновити регулярний діалог у форматі Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва", - йдеться в повідомленні.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, 1 грудня під Радою пройшов мітинг SaveФОП.

Рух SaveФОП об'єднує малих підприємців, які вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Конкретно вони вимагають прийняття законопроєктів №3853-1 иа №3993, а також скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями. З 15 грудня представники руху проводять "податковий майдан" на Майдані Незалежності.

У січні рух SaveФОП влаштував найбільшу протестну акцію з початку року.