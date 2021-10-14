У заходах бере участь 10 тисяч активістів.

Фото: Олександр Рудоманов

У Києві сьогодні, у День Захисників та захисниць України триває хода на честь 79-ї річниці створення Української повстанської армії.

Офіційно захід розпочався о 12:00 урочистим мітингом біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Після цього учасники Маршу пройдуть центральними вулицями Києва: від парку Шевченка до Бессарабської площі, далі Хрещатиком до Майдану Незалежності, де відбудеться покладання квітів на Алеї Небесної Сотні.

Організатори ходи є: ВО "Свобода", Національний Корпус, Правий Сектор, Суспільство майбутнього, Братство, Невідомий патріот, Національний спротив, ВГО "Сокіл".

Також Рух ветеранів України разом з союзними організаціями проведе сьогодні Марш до Дня Захисників та захисниць. Збір учасників також у парку імені Тараса Шевченка.

Оновлення 14:38. Участь у заходах бере близько 10 тисяч активістів. Колона "Свободи" залишилася на Майдані Незалежності, а Нацкорпус вирушив до Офісу президента України.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України, українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.