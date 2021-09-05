Фото: Макс Требухов

Кияни у неділю, 5 вересня взяли участь у Всеукраїнському марші за тварин.

Хода, ініціатором якої стала організація UAnimals, стартувала у столичному парку ім. Т. Г. Шевченка.

Активісти прийшли на марш з домашніми улюбленцями, зокрема собаками та котами. Вони тримали плакати з написами: "Контактні зоопарки – пекло для тварин", "Ні насиллю", "Справжні шубли лише для тварин", "Київ за гуманність. Захист слабких – справа сильних", "Тобі пасує гуманність".

“Нас дістало, що Парламент ігнорує більшість зоозахисних законопроєктів. Нас дістало, що знущання з тварин все ще продають як розваги. Нас дістало, що живодерів виправдовують суди. Нас дістало, що жорстокість до тварин з кожним днем лише множиться. Годі ігнорувати страждання тварин! Годі знущань! Годі експлуатації! Годі відкладати гуманність!”, – заявили організатори.

Фото: Макс Требухов

Зазначимо, щороку Всеукраїнський марш за тварин об’єднує тисячі людей у всій Україні, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, притравочних станцій, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження та захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє знущання з тварин. Документ встановлює заборону винищування з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Також законом заборонено утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори та фауни).

Крім того, заборонено використання тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування, а також надавання фотопослуг з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв. Проєктом також пропонується заборонити пропаганду жорстокого поводження з тваринами.