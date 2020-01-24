Фото: facebook/Tamara Kharchylava

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск активистов, защищавших от застройки озеро Качине в Дарницком районе Киева. Ранее подрядчик застройки озера через суд добился наказания четырех активистов, обязав их выплатить 196 тыс грн в свою пользу за якобы порчу имущества (снос забора) и препятствование строительным работам. Третьей стороной иска к активистам был заказчик строительства - коммунальное предприятие "Житлоинвестстрой".

23 января состоялось заседание, на котором судья Киевского апелляционного суда Левенец огласил решение о частичном удовлетворении апелляционной жалобы активистов на решение Дарницкого райсуда от 5 сентября 2019 года. Решение райсуда о вине и взыскании материального ущерба застройщику были отменены, а истца ("Азур груп") обязали выплатить активистам 4,4 тыс грн (в общей сложности) компенсации за судебные издержки.

Адвокатскую поддержку активистам оказали юристы Украинской Хельсинcкой группы. В общей сложности суды по защитникам озера Качине длились 3,5 года.

Напомним, конфликт вокруг озера Качине на Позняках в Киеве возник в 2015 году. Сначала местные жители обратили внимание на засыпание озера строительным мусором, которое угрожало жизни птиц, живущих на водоеме. LB.ua первым поднял эту тему, которая вскоре вызвала мощную волну возмущения всего района. Из-за шума заказчик строительства, городское коммунальное предприятие "Житлоинвестстрой-УКБ", взял паузу и прекратил подготовительные работы для строительства нового ЖК.

Фото: helsinki.org.ua

Год спустя застройщик возобновил работы, начав заводить строительную технику на участок. Но вновь натолкнулся на сильное сопротивление местных активистов, которые к тому времени получили уже заключение о статусе водного объекта озера Качиного. Защитники озера отстояли его, создали там мини-парк, а стройка шестисекционного ЖК на 2,5 тыс квартир остается замороженной до сих пор.

"Руководитель "Житлоинвестстроя" мэра Вячеслав Непоп (генподрядчик строительства) хотел устроить "показательную порку" активистов, чтобы другим не повадно было идти против застройщиков на многочисленных проблемных объектах в Киеве, - скзала LB.ua после суда активистка Тамара Харчилава. - Такая позиция Непопа по отношению к представителям местной общественности выглядит особенно циничной, учитывая его должность - заместителя городского головы - то есть представителя власти, избранной именно громадой Киева”.