Музей Революции Достоинства не считает брусчатку со следами выстрелов на Аллее Небесной Сотни исторической ценностью

Брусчатка со следами от выстрелов на Аллее Небесной Сотни, где в феврале 2014-го года было убито 49 человек, не является объектом охраны памятника истории, считает научный сотрудник музея Революции Достоинства историк Оксана Вара.

Об этом она рассказала на заседании круглого стола в КГГА, посвященном обсуждению острых проблем вокруг Аллеи Небесной Сотни, передает корреспондент LB.ua.

По ее словам, Музей осознает, что имеет дело с памятником истории, и сохраняет объекты, имеющие ценность, но брусчатку со следами выстрелов к таким объектам не относит.

"Брусчатка составляющей памятника истории не является, - заявила Оксана Вара на заседании. - В учетной документации объекта культурного наследия есть поле с перечнем составляющих памятника. В этом перечне брусчатки, как составляющей, нет".

В то же время семьи и адвокаты Героев Небесной Сотни, а также представители профессионального сообщества архитекторов обвиняют Музей в уничтожении брусчатки как места преступления, вещественного доказательства и части памятника.

Жена Героя Небесной Сотни Тамара Швец напомнила, что несколько месяцев назад из-за начала строительства Мемориала Героям Небесной Сотни рабочие уничтожили участок улицы, где был убит ее муж. Брусчатку, которая была маркирована как вещественное доказательство, сняли бульдозером.

"Мне тогда пришлось вызвала полицию, чтобы зафиксировать факт уродования места преступления", - заявила она.

Тамара Швец напомнила также о свежем субботнем инциденте, когда на Аллее Небесной Сотни заметили строительные работы. Активисты вызвали полицию, сообщили в соцсети, связались с Музеем, и только тогда работы остановили.

Оксана Вара в ответ на это сказала, что в субботу рабочие должны были установить информационный стенд об Аллее Небесной Сотни и о том, что автомобилям запрещено парковаться на этой улице. Исполнители успели снять часть мостовой и начать работу по установлению стенда, в этот момент их остановили. Оксана Вара утверждает, что началу строительных работ предшествовала научно-исследовательская работа.

"Траектории выстрелов они отнесли к предмету охраны. При этом сказали, что проводили исследования объекта. Следы выстрелов на брусчатке и тротуарной плитке видны невооруженным глазом. Почему тогда брусчатка не предмет защиты - непонятно», - говорит адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

Оксана Вара сослалась на то, что в ГПУ музею не предоставили информацию о простреленной брусчатке.

"Если у вас есть информация, где именно на мостовой следы пуль - предоставьте ее нам, пожалуйста", - сказала Оксана Вара.

"То есть Музей предлагает защищать дыру или место выстрела, и не защищать сам объект", - прокомментировал это Евгений Дмитрук, член музейного совета при Минкульте.

Он также отметил, что памятником является вся улица, участок ландшафта, включая недвижимые объекты на нем, брусчатку в том числе.

Архитектор и член Национального союза архитекторов Георгий Духовичный считает, что брусчатка - неотъемлемая часть памятника, отсутствие в списке учетной карты - нонсенс, и картограмму брусчатки можно и нужно сделать за неделю.

"Брусчатка - неотъемлемая часть той среды, где произошло преступление. Когда исследуют хронику, фотографии, тела убитых, лежащих на мостовой, тела "привязывают" именно к этой брусчатке. Я требовал признать памятником всю среду этого места. И это не памятник последних событий, это архитектурно-исторический памятник. А что касается последних событий - конечно, место событий должно быть сохранено. Чтобы те, кто приходит сегодня туда, увидели его таким, каким оно было в 2014 году, чтобы показать это место потомкам. Брусчатка должна быть включена в предмет охраны. Мы обращались с этой инициативой в Министерство культуры, я, как вице-президент союза архитекторов, обращался несколько раз. Министерство культуры не реагирует", - говорит Духовичный.

Напомним, Музей Революции Достоинства планирует реализовать строительство проекта Мемориала Героям Небесной Сотни на Аллее Небесной Сотни. Проект предусматривает существенные изменения внешнего вида улицы. 8 ноября президент Владимир Зеленский подписал приказ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", которым предусмотрено завершить реализацию проекта Мемориала на Аллее Героев Небесной Сотни.