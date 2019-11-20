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Замглавы Минздрава Загрийчук уволился после конфликта с командой министерства

"Михаил прекращает работать в команде Зоряны".

Замглавы Минздрава Загрийчук уволился после конфликта с командой министерства
Фото: Lb.ua

Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук уволился после публичного конфликта с государственными служащими министерства, который произошел в сентябре.

"По Загрийчуку. Он действительно подал заявление на увольнение, и министр инициировала рассмотрение этого вопроса на заседании правительства. Мы действительно приняли решение о том, чтобы удовлетворить заявление Михаила и он прекращает работать в команде Зоряны", - сказал на брифинге в среду премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, 24 сентября, стало известно, что новая команда Минздрава добивается увольнения ряда сотрудников, которые пришли на работу в министерство, когда им руководила Уляна Супрун. В частности, под угрозу увольнения попали директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко, которая победила в конкурсе на эту должность в начале 2018 года, а также гендиректор Директората медицинских услуг Оксана Сухорукова, которая выиграла конкурс в ноябре 2018 года.

Сотрудники Минздрава написали открытое письмо, в котором говорится, что замминистра Михаил Загрийчук угрожал "найти способ избавиться" от неугодных людей.

Министр Зоряна Скалецкая в тот момент находилась в США на заседание Генассамблеи ООН. После возвращения она пообещала положить конец конфликту.

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