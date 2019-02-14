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На Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта"

Неизвестные с символикой "Динамо" и немецкие фанаты находились в питейном заведении.

На место драки у &quot;Портер Паба&quot; вызвали &quot;скорую&quot;
Фото: kiev.informator.ua
На место драки у "Портер Паба" вызвали "скорую"

В среду вечером, 13 февраля, на Крещатике в Киеве произошла драка между неизвестными с символикой ФК "Динамо" Киев и фанатами ФК "Айнтрахт" из Франкфурта (Германия). В драке пострадали пять человек, пишет издание "Информатор".

"На Крещатике произошла массовая драка. Неизвестные напали на фанатов футбольного клуба "Айнтрахт" из Франкфурта, которые отдыхали в заведении "Портер Паб". В результате потасовки пострадали около 5 человек. Драка произошла в среду 13 февраля, около 22:30", – сказано в сообщении.

Многие гости столицы покинули паб и побежали на помощь своим соотечественникам. В результате драки пострадали минимум 5 человек, на место выехали две кареты скорой помощи. От госпитализации потерпевшие отказались.

14 февраля в рамках Лиги Европы УЕФА в Харькове встретятся "Шахтер" Донецк и немецкий "Айнтрахт".

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